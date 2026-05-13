Acqui Terme torna il treno storico | viaggio nel tempo col Trifase

Ad Acqui Terme torna il treno storico chiamato Trifase, offrendo un viaggio nel passato con una locomotiva del Novecento. I partecipanti potranno salire a bordo per un percorso che ripercorre un’epoca passata, con partenza prevista da Milano. Sono stati comunicati gli orari di partenza e di ritorno, permettendo ai viaggiatori di pianificare la propria esperienza tra atmosfere d’altri tempi e servizi dedicati.

? Domande chiave Come si può viaggiare nel tempo con una locomotiva del Novecento?. Quali sono gli orari per salire sul treno storico da Milano?. Cosa troveranno gli appassionati di modellismo ferroviario al Movicentro?. Perché la disattivazione della corrente trifase ha cambiato Acqui Terme?.? In Breve Evento Trifase 50 si terrà 23 e 24 maggio presso il Movicentro di Acqui Terme.. Percorso storico Milano-Alessandria-Acqui Terme con locomotiva E431.027 e carrozze UIC-X.. Mostra fotografica e modellismo ferroviario in scala HO e O dalle 10 alle 18.. Annullo filatelico commemorativo della locomotiva E431 disponibile sabato 23 maggio.. Il 25 maggio 2026, la città di Acqui Terme celebrerà il cinquantenario della fine dell’era elettrica trifase con il ritorno del treno storico che segnò la transizione tecnologica delle ferrovie italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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