Il TC Pistoia vede la A2 Domenica verità a Cagliari
Il TC Pistoia si gioca la promozione domenica in Sardegna contro il TC Cagliari A. Le avversarie, sconfitte all’andata, cercheranno di ribaltare il risultato. La partita rappresenta l’ultimo atto dei playoff di Serie B1. La squadra femminile del club toscano punta a conquistare la promozione, con la sfida che si svolge in trasferta. La gara si svolge in un clima di grande tensione e attesa.
Il sogno è lì, ad un passo. Ma le rivali, sconfitte all’andata, saranno determinate a riscattare il passo falso e a ribaltare la situazione. È con questo spirito che la formazione femminile del Tennis Club Pistoia sfiderà in Sardegna il TC Cagliari A nella gara di ritorno dell’ultimo atto dei playoff di Serie B1. Le tenniste pistoiesi partono dalla netta vittoria per 4-0 ottenuta tra le mura amiche nella gara d’andata, contro una squadra che a livello qualitativo ha forse qualcosa in più. Ma carta e pratica sono talvolta due cose diverse e la seconda ha detto insindacabilmente che Alessandra Anghel ha battuto Gergana Ivanova (16 76 61) che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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