Il TC Pistoia vede la A2 Domenica verità a Cagliari

Il sogno è lì, ad un passo. Ma le rivali, sconfitte all’andata, saranno determinate a riscattare il passo falso e a ribaltare la situazione. È con questo spirito che la formazione femminile del Tennis Club Pistoia sfiderà in Sardegna il TC Cagliari A nella gara di ritorno dell’ultimo atto dei playoff di Serie B1. Le tenniste pistoiesi partono dalla netta vittoria per 4-0 ottenuta tra le mura amiche nella gara d’andata, contro una squadra che a livello qualitativo ha forse qualcosa in più. Ma carta e pratica sono talvolta due cose diverse e la seconda ha detto insindacabilmente che Alessandra Anghel ha battuto Gergana Ivanova (16 76 61) che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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