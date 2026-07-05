il tao della guerra della cina ora il commento di sisci

Notizia in breve

La Cina ha annunciato una nuova strategia militare, con esercitazioni vicino ai confini e incremento delle spese per la difesa. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo è rafforzare le capacità di difesa nazionale. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni o sui budget, ma fonti ufficiali parlano di “movimenti difensivi” e “potenziamento delle forze armate”. La comunità internazionale monitora attentamente ogni sviluppo.