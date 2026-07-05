Il Tao della guerra della Cina ora Il commento di Sisci
La Cina ha annunciato una nuova strategia militare, con esercitazioni vicino ai confini e incremento delle spese per la difesa. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo è rafforzare le capacità di difesa nazionale. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni o sui budget, ma fonti ufficiali parlano di “movimenti difensivi” e “potenziamento delle forze armate”. La comunità internazionale monitora attentamente ogni sviluppo.
La Cina e il resto del mondo potrebbero trovarsi a una grande svolta, ma è tutt’altro che chiaro quale direzione prenderà la storia. La sua attuale ascesa potrebbe essere come le ultime fiamme prima del crollo, come accadde 400 anni fa con la dinastia Ming e 200 anni fa con quella Qing. Sia negli anni 1620 che negli anni 1820, queste dinastie sembravano invincibili; eppure entrambe caddero solo poche decadi più tardi. Oppure l’ascesa della Cina potrebbe assomigliare a quella degli Ottomani, che presero Costantinopoli nel 1453 e furono chiaramente sconfitti per la prima volta solo a Vienna, il 12 settembre 1683. Simbolicamente, l’autoproclamato nuovo califfo Osama bin Laden scelse l’11 settembre per celebrare la propria “vittoria” contro i nuovi infedeli nel 2001. 🔗 Leggi su Formiche.net
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