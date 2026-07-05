Il super resort di Kushner e Trump accende la rivoluzione dei fenicotteri in Albania | ecco cosa sta succedendo sulla costa adriatica

Un progetto di un resort di lusso in Albania, collegato a Jared Kushner, genero di Donald Trump, ha suscitato proteste a Tirana e opposizioni da parte degli ambientalisti. La struttura si trova sulla costa adriatica e ha provocato la mobilitazione di gruppi che si oppongono alle sue realizzazioni, dando origine alla cosiddetta “rivoluzione dei fenicotteri”. Le proteste sono state accompagnate da manifestazioni nella capitale.

Un progetto in Albania legato ad un resort di lusso del genero di Donald Trump, Jared Kushner, sta incontrando l’opposizione degli ambientalisti e ha scatenato forti proteste nella capitale, Tirana, denominate la rivoluzione dei fenicotteri. Le manifestazioni contro il primo ministro socialista Edi Rama hanno visto la partecipazione di persone provenienti da tutto il Paese. Il governo ha affermato che lo sviluppo sulla costa adriatica sarebbe rivoluzionario, in quanto l’obiettivo sarebbe entrare nel mercato del turismo di lusso e ottenere l’adesione all’Unione europea. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’iniziativa, che si estende su un’isola abbandonata e su un tratto di costa, ha suscitato l’opposizione degli ambientalisti e dei critici del governo di Rama. 🔗 Leggi su Notizie.com

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