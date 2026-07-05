Il sindaco ha annullato il concerto dei The Devils al Serravalle Rock, citando preoccupazioni di ordine pubblico. L'annuncio è arrivato ieri, con la decisione di bloccare l'esibizione della band prevista per quella sera. L'amministrazione ha motivato la scelta come necessaria per garantire la sicurezza pubblica, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui rischi specifici. La cancellazione ha suscitato reazioni tra i fan e gli organizzatori dell'evento.

Tanto tuonò che piovve: i The Devils non si esibiranno al Serravalle Rock. Lo ha comunicato ieri il sindaco Piero Lunardi, chiudendo così una discussione iniziata nei giorni scorsi quando la referente di Serravalle Civica, Elena Bardelli, aveva chiesto al Comune la cancellazione del concerto del duo composto da Erika Switchblade e Gianni Blacula del primo agosto. Il motivo? L’accusa alla band di " vilipendio della religione, blasfemia e disprezzo del sacro, del cattolicesimo e della Chiesa " avanzata dall’opposizione extra-consiliare. E dopo alcuni giorni di discussioni, l’evento è stato cancellato. "Il festival è nato per promuovere la musica, la cultura, l’aggregazione giovanile e la valorizzazione del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco annulla il concerto rock. I "The Devils" non si esibiranno: "Temo problemi di ordine pubblico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liti e problemi di ordine pubblico, il questore chiude due locali a MontesilvanoDue attività commerciali di Montesilvano sono state chiuse temporaneamente dal questore di Pescara.

Rod Stewart nella bufera: annulla il concerto per problemi alla voce, poi vola a Boston per tifare la ScoziaRod Stewart aveva annunciato di non poter esibirsi a causa di problemi alla voce, ma poche ore dopo è stato visto a Boston mentre tifava la Scozia ai...

Si parla di: Il sindaco annulla il concerto rock. I The Devils non si esibiranno: Temo problemi di ordine pubblico; Serravalle Pistoiese, il sindaco annulla il concerto dei The Devils.

Il sindaco annulla il concerto rock. I The Devils non si esibiranno: Temo problemi di ordine pubblicoLa decisione dopo la protesta di Serravalle Civica che aveva chiesto la cancellazione per blasfemia. La Lega si schiera con Lunardi. La band contrattacca: La civiltà che vorreste imporre è repressi ... lanazione.it