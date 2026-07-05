Gli imprenditori del Poggibonsi sono pronti a intervenire per il futuro della città, ma non si è ancora raggiunto un risultato definitivo. L’assessore Filippo Giomini ha affermato che non c’è altro da attendere e che il percorso è ancora in corso. Le dichiarazioni arrivano mentre si continua a lavorare per definire le prossime mosse, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le parti interessate.

Non c’è altro da attendere, per il futuro del Poggibonsi. "Gli imprenditori sono pronti a interpretare al meglio la loro parte, ma non siamo ancora al traguardo. Per questo rivolgiamo un appello al tessuto cittadino affinché anche altre forze economiche e sociali sostengano il piano per il rilancio ". È l’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini, ad analizzare il quadro intorno ai colori giallorossi alle prese con gravi incognite sul loro domani nel campionato di Eccellenza, per il quale si aprirà tra pochi giorni la fase delle iscrizioni. Giomini sta seguendo per l’amministrazione il percorso che, negli intenti dei vari soggetti, dovrà portare al superamento dell’attuale crisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi e un futuro da scrivere. L’appello dell’assessore Filippo Giomini

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