Il Papa | il dono di sé per amore è il cuore della sapienza di Gesù

Il Papa ha commentato il Vangelo dell’Angelus del 5 luglio, sottolineando che Dio si rivela ai piccoli e resta nascosto ai sapienti. Ha evidenziato che il dono di sé per amore rappresenta il cuore della sapienza di Gesù, evidenziando come il Signore preferisca comunicarsi a chi ha un cuore umile e semplice, piuttosto che a chi si considera sapiente o dottamente istruito. La riflessione si basa sul modo in cui Dio sceglie di manifestarsi agli esseri umani.

Debora Donnini – Città del Vaticano Il Signore “ama rivelarsi ‘ai piccoli’, mentre resta nascosto ‘ai sapienti e ai dotti’”. Questo è lo stile di Dio, che il Papa indica all’Angelus di oggi, 5 luglio, commentando il Vangelo della Liturgia odierna. Circa 18mila le persone radunate in Piazza San Pietro in questa prima domenica di luglio. Al centro della sua catechesi, una riflessione sulla vera sapienza di Gesù. La vera sapienza si rivela ai piccoli I sapienti - evidenzia il Papa - sono pieni delle loro idee “che non riconoscono la presenza di Cristo”. “L’umana sapienza - nota - diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia” mentre “la vera sapienza di Dio si rivela invece nell’umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge agli 'stanchi e oppressi'”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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