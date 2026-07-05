il palio dei ronchi conquista il pubblico

Il Palio dei Ronchi si è svolto ieri sera durante la 43ª Festa della Famiglia a Castelferretti, attirando numerosi spettatori. La gara tra i quattro rioni si è tenuta tra piazza della Libertà e piazza Albertelli, coinvolgendo partecipanti e pubblico. La manifestazione ha registrato una forte affluenza, confermando il successo dell’evento e l’interesse per la tradizione locale. La disfida ha concluso la serata con un’ampia partecipazione di cittadini e appassionati.

Successo e partecipazione, ieri sera, per il Palio dei Ronchi, momento clou della 43esima Festa della Famiglia di Castelferretti, con la caratteristica disfida dei quattro rioni che si è svolta tra piazza della Liberta e piazza Albertelli. L’occasione, come al solito, ha permesso di riportare in vita quell’atmosfera medievale che da oltre quarant’anni permette alla manifestazione di continuare e superarsi. Una manifestazione che è in grado di unire convivialità e momenti di spensieratezza, anche negli spazi dell’oratorio di Sant’Andrea Apostolo che fungono da fulcro per l’intera festa. Il Palio dei Ronchi era stato anticipato venerdì dalla tradizionale sfilata medievale in notturna, con figuranti in abiti d’epoca che hanno attraversato le vie del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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