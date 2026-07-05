In Lituania e Lettonia si svolgeranno nelle prossime due settimane due gare che vedranno protagonista la Lancia Ypsilon HF Elefantino, equipaggiata con 280 cavalli. La vettura parteciperà agli eventi negli sterrati dei Paesi Baltici, segnando un nuovo capitolo per il marchio. Le competizioni coinvolgono un numero di partecipanti non specificato e si svolgono in ambienti off-road, confermando l’orientamento della vettura verso il rally.

Arezzo, 5 luglio 2026 – I 280 cavalli di Lancia Ypsilon HF Elefantino alzeranno polvere lungo gli sterrati dei Paesi Baltici n elle due gare che si svolgeranno in Lituania e Lettonia le prossime due settimane. L'operazione allestita da Gass Racing, Autosile e Sportmotors Management finalmente si misurerà su gare vere dopo i test eseguiti in Italia. L'ecorally di Lituania comincerà da Kaunas venerdì 3 luglio per concludersi nella capitale Vilnius domenica 5 dopo 20 prove speciali. L'unica vera novità nel circus della FIA Ecorally Cup, rimasta ferma oltre due mesi, è il debutto di Lancia guidata dalla coppia campione del mondo in carica composta dall'italo-sammarinese Guido Guerrini e dal franco-polacco Artur Prusak. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo capitolo della storia di Lancia inizia in Lituania

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