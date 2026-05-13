Il 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino, verrà annunciata la libreria che si aggiudicherà il premio per il 2026. La cerimonia si svolgerà nel contesto della fiera, che accoglie espositori e visitatori da diverse parti del mondo. La selezione della libreria vincitrice si basa su criteri stabiliti dall'organizzazione, senza coinvolgimento di nomi pubblici o aziende specifiche.

I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Capitolo 7, Barberino di Mugello (FI), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capitolo 7, come il suo nome, ha una storia che inizia ben prima della sua nascita

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THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

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