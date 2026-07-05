il mondo del calcio perde fabrizio tagliavini

Fabrizio Tagliavini, 71 anni, è deceduto all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. Domani alle 10,10 si terrà il funerale presso la chiesa parrocchiale di Scandiano, dove sarà celebrata la Messa.

Grande dolore per la morte, avvenuta all’età di 71 anni, dell’imprenditore e dirigente sportivo Fabrizio Tagliavini. Il decesso è avvenuto all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco dove domani alle ore 10,10 partirà il funerale per la chiesa parrocchiale del centro di Scandiano in cui sarà celebrata la Messa alle 10.30. Si proseguirà poi al cimitero di Arceto. Oggi, alle 18.30, in camera ardente all’Hospice sarà recitato il rosario. " Tagliavini ha dato tantissimo al calcio dilettantistico – sottolinea Romano Ferretti, storica figura del calcio dilettantistico reggiano –. Abbiamo avuto tante ‘battaglie’ sportive, ma è stata una figura che ha lasciato il segno nel calcio della nostra provincia per la sua passione, i suoi investimenti e sue risorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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