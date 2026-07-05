Il Mondiale nel segno dei campioni | il pensiero di Javier Zanetti tra Argentina e Brasile

Durante un evento FIFA a Miami, Javier Zanetti ha commentato il Mondiale, focalizzandosi sul percorso delle squadre principali e sulla bravura di Lionel Messi. Ha parlato della forza della nazionale brasiliana, guidata da Carlo Ancelotti, e ha evidenziato il ruolo di alcuni campioni. Zanetti ha analizzato le prestazioni delle big e il clima che si respira in questa fase del torneo.

Inter News 24 Zanetti, il leggendario capitano nerazzurro analizza il percorso delle big e celebra l’unicità di Lionel Messi. A margine di un evento FIFA organizzato a Miami, Javier Zanetti ha analizzato il clima che si respira in questi Mondiali, soffermandosi in particolare sulla forza della Seleção guidata da Carlo Ancelotti. Il vicepresidente dell’Inter ha espresso grande ammirazione per la compagine verdeoro: «Penso che il Brasile sia una squadra che vada sempre rispettata per la sua storia. Ha giocatori di grande statura. Per me, Marquinhos, ad esempio, il capitano, è un leader e lo dimostra da molto tempo. E poi, beh, in attacco, non so se Raphinha si riprenderà dall’infortunio, ma anche lui è un giocatore che può cambiare le sorti di una partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

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