Il Mondiale degli allenatori che saltano | sono nove e c' è una nazionale che ha fatto il bis

Durante il torneo, nove allenatori sono stati sostituiti o hanno lasciato la guida delle proprie squadre. Una nazionale ha effettuato un secondo cambio di tecnico nel corso della competizione. La presenza di diversi cambi di allenatore si evidenzia come una delle caratteristiche del torneo, coinvolgendo anche figure di rilievo nel mondo del calcio.

Al Mondiale vogliono tutti fare bella figura, dai campioni in carica fino all’ultima delle nazionali iscritte. Se n’è accorto anche Fabio Cannavaro, che ha svolto un ottimo lavoro con l’Uzbekistan ma ha dovuto affrontare un paio di domande cattivelle in conferenza stampa da parte di giornalisti uzbeki, evidentemente dispiaciuti per l’eliminazione con tre sconfitte. Il Mondiale ha già sancito la fine dell’avventura di ben nove allenatori. Scopriamo chi e perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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