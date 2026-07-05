Nel 2026, il Marocco ha possibilità di vincere il Mondiale, anche se non in casa, ma con la finale prevista in Nord America. La squadra ha mostrato solidità e talento durante il torneo, ma dovrà affrontare avversari più forti e competizioni più impegnative. Attualmente, la squadra si trova tra le outsider e le candidate alle fasi finali, con possibilità di sorprendere. La vittoria rimane comunque un obiettivo difficile, considerando la qualità delle altre nazionali in gara.

Andiamo subito al sodo. Il Marocco può vincere il Mondiale? Nel 2026, ora eh? Non in casa nel 2030, quando ci saranno possibilità di avere la finale a Casablanca e non al Bernabeu. Partiamo dalle ragioni del sì, che sono valide quasi quanto quelle del no. Quando 4 anni fa guidati da Walid Regragui i Leoni dell’Atlas in Qatar superarono la Spagna negli ottavi e il Portogallo nei quarti conquistando la prima semifinale del continente africano, persa con onore contro la Francia, ovviamente la corsa del Marocco si guadagnò il titolo di sorpresa del Mondiale. Da allora la nazionale nordafricana ha deluso in una Coppa d’Africa ed è arrivata in finale nella seguente, quella di gennaio giocata in casa e finita con la famosa finale col Senegal, persa in campo e vinta, per ora, a tavolino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Marocco può vincere il Mondiale? Le ragioni del sì e quelle del no

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Il Marocco può vincere il Mondiale

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit