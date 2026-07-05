Una spiaggia lunga e sabbiosa, frequentata da famiglie, continua ad attirare visitatori nel corso delle stagioni. Il costo giornaliero per l’accesso varia tra i 15 e i 17 euro. Nonostante il passare del tempo, questa località mantiene il suo appeal, con un incremento di presenze nel tempo. La spiaggia si conferma come meta stabile per chi cerca un luogo di relax sulla sabbia.

Passano le stagioni, ma c’è una spiaggia – lunga, lineare, sabbiosa e a misura di famiglie – che non passa mai di moda. Anzi, rilancia ed è sempre più frequentata. È quella di Palombina Nuova, che anche nell’ estate 2026 registra numeri da pienone. Un discorso che appare quanto mai più simile per l’attiguo tratto di litorale di Falconara Marittima, la naturale continuità salendo verso nord. A queste latitudini, anconetani, persone dalla provincia e fuori ma anche turisti, s’affacciano con una certa continuità alla ricerca di tranquillità, relax e divertimento. In modo particolare per i servizi, dalla comodità della "spiaggia sotto casa" ai campi sportivi, dall’accessibilità alla qualità dell’accoglienza, finanche alla ristorazione che spesso propone piatti tipici della tradizione culinaria di mare e pizza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giornaliero varia tra i 15 e 17 euro

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Moderna vila sa bazenom i velikim placem u Šumadiji nadomak Beograda

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