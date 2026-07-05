Il futuro di Michael Olise | incontro decisivo con il Bayern dopo i Mondiali

Dopo aver avuto una stagione eccezionale in Bundesliga e aver disputato un Mondiale di rilievo, il calciatore ha un incontro importante con il Bayern Monaco. La discussione riguarda il suo futuro e il possibile trasferimento, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’atleta. L’incontro è considerato decisivo per definire se rimarrà nel club o cambierà squadra. Attualmente, non ci sono dettagli su eventuali offerte o accordi già presi.

Dopo una stagione da protagonista in Bundesliga e un Mondiale da incorniciare, Olise valuta il prossimo passo della sua carriera. Michael Olise è reduce da una stagione calcistica semplicemente sensazionale con la maglia del Bayern Monaco. L’esterno offensivo francese si è consacrato come uno dei talenti più decisivi dell’intera Bundesliga, mettendo a referto numeri eccezionali e prestazioni di altissimo profilo in ogni competizione in cui è sceso in campo. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Un momento magico che non si è affatto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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