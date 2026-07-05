Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Prima fermata Metaponto | arrivo quattro minuti prima del previsto

Notizia in breve

Il Frecciarossa sulla tratta Taranto-Roma è partito alle 5,05, con una partenza puntuale e un arrivo a Metaponto alle 5,29, quattro minuti prima del previsto. La corsa si è svolta senza ritardi, considerando che il treno era arrivato la sera precedente alle 23,58 a Taranto. La prima fermata è stata a Metaponto, con il treno che ha mantenuto un buon ritmo durante il viaggio.