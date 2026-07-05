Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Prima fermata Metaponto | arrivo quattro minuti prima del previsto
Il Frecciarossa sulla tratta Taranto-Roma è partito alle 5,05, con una partenza puntuale e un arrivo a Metaponto alle 5,29, quattro minuti prima del previsto. La corsa si è svolta senza ritardi, considerando che il treno era arrivato la sera precedente alle 23,58 a Taranto. La prima fermata è stata a Metaponto, con il treno che ha mantenuto un buon ritmo durante il viaggio.
Il treno è partito dalla stazione di Taranto alle 5,05 dopo esservi arrivato ieri alle 23,58. Partenza perfettamente puntuale. A Metaponto arrivo previsto alle 5,33 ed arrivo effettivo alle 5,29: insomma il treno ripristinato va forte. E via di seguito con le successive fermate fino a Roma Termini: arrivo previsto alle 10,58. Dunque il collegamento frecciarossa Taranto-Roma è finalmente operativo dopo i problemi dei giorni scorsi riguardanti il finanziamento del servizio da parte della Regione Puglia. I cui vertici osservano come sia immotivato stanziare del denaro. Trenitalia vende i biglietti e da quelli deve trarre il profitto aziendale, è il ragionamento della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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