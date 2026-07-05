Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Collegamento garantito fino a fine anno

Da noinotizie.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime ore del mattino, il treno Frecciarossa che collega Taranto a Roma è partito regolarmente, garantendo il servizio fino alla fine dell’anno. La corsa ha attraversato la regione senza interruzioni o problemi segnalati. La linea ferroviaria tra le due città è stata mantenuta attiva, assicurando i collegamenti quotidiani per il periodo stabilito. Nessuna variazione o incidente è stato riportato durante la prima partenza.

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