Alle prime ore del mattino, il treno Frecciarossa che collega Taranto a Roma è partito regolarmente, garantendo il servizio fino alla fine dell’anno. La corsa ha attraversato la regione senza interruzioni o problemi segnalati. La linea ferroviaria tra le due città è stata mantenuta attiva, assicurando i collegamenti quotidiani per il periodo stabilito. Nessuna variazione o incidente è stato riportato durante la prima partenza.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Martina Franca: nella cerimonia per la festa patronale un simbolo di vicinanza alla Palestina La kefiah indosso ad un consigliere comunale Mesagne: scontro, morta 83enne che era alla guida di una delle due auto coinvolte Decesso poco dopo il trasporto all'ospedale Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Collegamento garantito fino a fine anno

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