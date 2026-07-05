Nella notte a Montevarchi, un conducente ha perso il controllo dello scooter, causando la caduta di due minorenni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

MONTEVARCHI – Grave incidente stradale nella notte nel cuore anche in Valdarno, dove due giovanissimi sono rimasti feriti a seguito della caduta da uno scooter. I soccorsi della centrale operativa del 118 sono scattati quando era passata da 15 minuti la mezzanotte di domenica (5 luglio) nel territorio comunale di Montevarchi. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Un impatto violento che ha letteralmente disarcionato i due occupanti della sella, proiettandoli per diversi metri all’interno di un’aiuola adiacente alla sede stradale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il conducente perde il controllo dello scooter: due minorenni in ospedale

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