Il conducente perde il controllo dello scooter | due minorenni in ospedale
Nella notte a Montevarchi, un conducente ha perso il controllo dello scooter, causando la caduta di due minorenni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.
MONTEVARCHI – Grave incidente stradale nella notte nel cuore anche in Valdarno, dove due giovanissimi sono rimasti feriti a seguito della caduta da uno scooter. I soccorsi della centrale operativa del 118 sono scattati quando era passata da 15 minuti la mezzanotte di domenica (5 luglio) nel territorio comunale di Montevarchi. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Un impatto violento che ha letteralmente disarcionato i due occupanti della sella, proiettandoli per diversi metri all’interno di un’aiuola adiacente alla sede stradale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Suv contro lo scooter, muore 17enne. Lautomobilista fugge poi si costituisce
Notizie e thread social correlati
Perde il controllo dello scooter e vola per quattro metri: 20enne in ospedale in codice rossoUn 20enne è stato soccorso nella notte in una strada vicino a San Martino dopo aver perso il controllo del motorino.
Via dei Pensieri, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un'auto in sosta: 62enne in ospedaleUn uomo di 62 anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in via dei Pensieri.
Temi più discussi: Paura per un conducente, perde il controllo dell'auto e si rovescia sulla statale; Incidente in A2, conducente perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale; Perde il controllo dell’auto. Schianto senza patente; Livorno, autista perde il controllo del bus e si schianta sulla fermata.
Incidente sulla Statale106, conducente perde il controllo: ferito un 19enne Leggi la notizia https://tinyurl.com/yhrynuvv facebook
Incidente in A2, conducente perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale ift.tt/qB7AzVH ift.tt/bhmRHTS x.com
Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, 55enne assolto dai giudici: È il suo corpo a produrre alcol. L'uomo è affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una condizione estremamente rara che porta alcuni microrganismi presenti nell'intestino reddit
Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale: morto un giovane. Il mezzo distrutto recuperato dai vigili del fuocoAuto finisce nel canale nella notte: l'incidente è avvenuto alle 3 di questa notte, domenica 5 luglio, in via Guglielmo Oberdan, a ... msn.com
Incidente in A2, conducente perde il controllo dell'auto e finisce in ospedaleMomenti di paura, la scorsa notte, subito dopo l'uscita di Eboli, dove sono giunti i sanitari della Vopi e la Polstrada ... salernotoday.it