Una collaborazione tra Amedei, produttore di cioccolato, e lo chef di Contraste, noto ristorante, è stata annunciata come una delle più significative del 2026. La partnership combina le tecniche e le materie prime del cioccolato con le capacità culinarie di uno chef di alta cucina. L’accordo mira a creare nuove espressioni gastronomiche attraverso l’incontro tra il cioccolato e il mondo della ristorazione.

Quando il cioccolato incontra l’alta cucina, il risultato va ben oltre un semplice piatto. È un dialogo tra tecniche, materie prime e visioni creative che trova una nuova espressione nella collaborazione tra Amedei e Matias Perdomo, chef di Contraste. Un progetto che accompagnerà la seconda metà del 2026 e che culminerà con una limited edition natalizia destinata agli appassionati di cioccolato e fine dining. L’incontro nasce dall’idea di portare il cioccolato oltre i suoi confini tradizionali. Dopo aver esplorato il dialogo con il design e l’hospitality, Amedei sceglie infatti di confrontarsi con la cucina d’autore, affidando a uno degli chef più creativi della scena italiana il compito di reinterpretare il proprio patrimonio di sapori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il cioccolato Amedei incontra Matias Perdomo: nasce la collaborazione più golosa del 2026

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