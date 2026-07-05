Durante il Tour, si discute se il ciclismo sia uno sport individuale o di squadra, ma non viene fornita una risposta definitiva. Nel frattempo, alcuni commentatori paragonano un giovane ciclista a un campione noto, anche se l’atleta si limita a sottolineare la propria identità. Non ci sono indicazioni di nomi propri di persone, aziende o enti coinvolti.

Quando parlano di Del Toro come di un nuovo Pogacar, solo allora Tadej storce il naso. "Isaac è Isaac". Ma è sempre più difficile non cedere alla tentazione di fare paragoni. Soprattutto quando i due arrivano insieme, e il Cannibale dei giorni nostri si allarga per proteggere l’arrivo del suo giovane amico e lascia al messicano il privilegio del primo successo al Tour de France. Commozione, lacrime, Pogi che prende in braccio Isaac (non pesa molto, non temete), e loro due che ridono, piangono, urlano. Fanno quello che vogliono, in corsa e dopo il traguardo. Gli ultimi venti chilometri sembravano un videogioco, con la coppia della UAE nei panni dei nerd che sanno fare tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ciclismo è uno sport individuale o di squadra? In questo Tour c'è la risposta

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Un pensiero controcorrente quello dell’ex professionista, che però non ha dubbi: nessuno sarà più forte di Pogacar al Tour E sul percorso di Seixas aggiunge: Oggi il ciclismo è cambiato profondamente e molti ragazzi a 18 o 19 anni sono già pronti per x.com

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