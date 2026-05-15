Il ciclismo su strada sta assumendo caratteristiche di uno sport estremo, con particolare attenzione alle volate finali. Secondo quanto riportato da una fonte giornalistica, molte regole vengono conosciute dai partecipanti, ma spesso non vengono rispettate durante le corse. Le competizioni si svolgono in condizioni che possono mettere a rischio la sicurezza dei corridori, con manovre aggressive e pressioni elevate nell’ultimo tratto. Questo scenario ha portato a un aumento delle criticità e delle tensioni nelle competizioni di livello professionale.

Il ciclismo su strada è diventato quasi uno sport estremo. Le volate, soprattutto. Che seguono un principio semplice – scrive la Faz – “tutti conoscono le regole, ma nessuno le rispetta”. E in quei momenti contano sì le gambe, ma anche tantissimo il coraggio. Il giornale tedesco coglie lo spunto del devastante incidente di massa che si è verificato nello sprint finale della prima tappa del Giro d’Italia per sviscerare un tema: sta diventando pericolosissimo (e spettacolare ). E “sembra che nel gruppo sia scoppiato un vero e proprio conflitto generazionale”. I giovani se ne fregano. Rolf Aldag, ex ciclista professionista, poi team manager e ora commentatore televisivo dice che come velocista, con il tempo si acquisiscono routine e classe, “ma non si vince se non si è più disposti a dare il massimo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Se non sei disposto a morire non puoi vincere”: il ciclismo è diventato uno sport estremo

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