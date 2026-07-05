Dottore, come sta? «In ripresa dall’ennesimo infortunio, uno di quelli che colpiscono in maniera ricorrente i master ricchi di passione per la corsa e l’atletica, lo sport più bello del mondo». Costantino Errani è medico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, specializzato in oncologia, si occupa soprattutto di tumori ossei pediatrici. Ma molti a Bologna, sarà per la facilità di corsa delle sue gambe lunghe e sfilate, o l’espressione quasi mai sofferente che ha in gara, lo conoscono come il kenyano bianco. Di categoria M50, con i suoi 53 anni ancora da compiere, tempi e prestazioni eccellenti per un amatore che, infortuni a parte, ama lavorare attraverso una corretta sottrazione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Il chirurgo campione di 3mila siepi: «Ho ripreso a correre dopo 30 anni, è sparito il mal di schiena e mi aiuta quando sono in sala operatoria. Mi chiamano keniano bianco»

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Temi più discussi: Il chirurgo campione di 3mila siepi: Ho ripreso a correre dopo 30 anni, è sparito il mal di schiena e mi aiuta quando sono in sala operatoria. Mi chiamano keniano bianco; La Maturità un anno prima, la determinazione di Miriam, Alberto e Francesco: Noi, tra i banchi di quarta e quinta per riprogettare il nostro futuro; Dybala, il chirurgo non ha dubbi: Può giocare fino a 40 anni; Johann Zarco sfida le probabilità con un notevole recupero dal infortunio al ginocchio, punta a tornare in MotoGP a settembre.

Il chirurgo campione di 3mila siepi: Ho ripreso a correre dopo 30 anni, è sparito il mal di schiena e mi aiuta quando sono in sala operatoria. Mi chiamano keniano biancoCostantino Errani è medico del Rizzoli, specializzato in oncologia pediatrica. La passione per la corsa e i consigli per evitare gli infortuni: Un giorno di pausa dopo gli allenamenti e dieci minuti ... corrieredibologna.corriere.it

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