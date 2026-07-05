Il Black Honey di Clinique, noto rossetto labbra, ha riacquistato popolarità grazie alla serie “Off Campus” su Prime Video. Il prodotto, presente sul mercato da decenni, è tornato in voga in questo periodo. La serie ha portato attenzione al colore, contribuendo a un aumento delle vendite. Non sono stati annunciati cambiamenti nel prodotto o nuove formulazioni. La riapparizione nelle conversazioni online ha rafforzato il suo ruolo come icona di stile.

Stiamo parlando dell’Almost Lipstick Black Honey di Clinique, prodotto labbra popolarissimo da decenni, mai dimenticato del tutto ma tornato prepotentemente in auge in questo periodo grazie alla serie del momento: Off Campus, disponibile su Prime video. Nell’episodio 6 del teen drama che ha fatto innamorare anche - per non dire soprattutto - le millenials, Allie Hayes (interpretata da Mika Abdalla) prima di un incontro super hot con Dean Di Laurentis estrae dalla borsa un rossetto e se lo passa sulle labbra. L’inquadratura è strettissima e non lascia spazio a dubbi, il pack è lo stiletto argento super affusolato che ha contribuito a rendere Black Honey un oggetto cult. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Black Honey di Clinique è tornato di moda grazie a Off Campus

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Batom Black Honey de @Clinique

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