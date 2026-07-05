Il 22enne di Conegliano che ha accoltellato uno sconosciuto per strada | Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Da ilgazzettino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni in un bar. Dopo l’arresto, avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di essersi divertito e di voler ripetere il gesto in futuro. L’episodio è avvenuto sabato mattina, e l’aggressore è stato fermato poco dopo. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio, ma non sono state rese note le condizioni di salute.

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«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto avrebbe detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri mattina, sabato 4 luglio, dopo che ha accoltellato uno sconosciuto di 55 anni in un bar di Milano. L'aggressione Il 22enne di origine gambiana, nato e cresciuto a Conegliano, ha colpito con venti coltellate Gerardo Pastore, un 55enne che faceva colazione al bar in via Capecelatro, nel quartiere di San Siro a Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Accoltella uno sconosciuto: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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