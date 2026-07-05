I lavori da fare Recanatese ora è da completare l’allestimento della squadra

La Recanatese ha completato l’allestimento della squadra, rispettando un cronoprogramma stabilito da oltre un mese. La società ha ufficializzato il cambio di assetto societario, con l’uscita di figure storiche e l’ingresso di nuovi componenti. Le operazioni sono state concluse senza ritardi, secondo i piani previsti. Il rinnovamento mira a rafforzare la struttura del club prima dell’avvio della prossima stagione. La squadra ora si concentra sugli ultimi dettagli prima di iniziare le attività ufficiali.

Rispettando, scrupolosamente, un cronoprogramma stabilito da oltre un mese la Recanatese si è data un nuovo assetto societario con l’uscita, ampiamente annunciata, di figure storiche e l’ingresso di volti nuovi. A completamento di quanto riportato nei giorni scorsi aggiungiamo che al CdA di giovedì sera ha partecipato anche il commercialista Roberto Pepa ed è stata accolta la disponibilità ad impegnarsi in prima persona anche di Paolo Lorenzetti, figura nota nell’ambito della tifoseria leopardiana e tra gli animatori della Gradinata Sud. Assieme ai consiglieri Fiordomo e Valentini, si occuperà, per conto del club, di promozione e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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