Un giovane indonesiano ha legato con dello scotch i ladri sorpresi mentre svaligiavano la sua casa, infliggendo loro una forma di umiliazione fisica. I criminali sono stati colti in flagrante e successivamente mostrati sui social media. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità dei ladri o sulla durata dell’intervento di polizia. La scena è stata ripresa in modo da documentare l’episodio e condividere l’accaduto.

Umiliazione fisica e gogna mediatica per un gruppo di ladri, beccati in flagrante mentre gli stavano svaligiando la casa. "A mali estremi, estremi rimedi" deve aver pensato un giovane indonesiano, il proprietario dell'appartamento preso di mira dai delinquenti. Dopo aver già subito molti furti e sfiduciato dall'inefficienza della polizia nonostante le varie denunce già presentate, riporta il Messaggero, l'uomo ha pensato bene di difendersi (e vendicarsi) da solo. O meglio, con l'aiuto di alcuni vicina, pure loro esasperati dalla costante sensazione di insicurezza nel quartiere. Laddove non riesce ad arrivare la legge, ci arriva così lo scotch. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I ladri gli entrano in casa, come li umilia con lo scotch: vendetta mai vista

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Ladri in casa, i banditi inseguiti dai carabinieri dopo il furto: arrestati

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