Durante la notte, una coppia di residenti di Fonzaso ha inseguito in auto un furgone sospettato di essere coinvolto in un tentativo di furto. Dopo aver messo in fuga i ladri dalla loro abitazione, i due hanno seguito il veicolo per circa 20 chilometri, mantenendo costantemente il contatto visivo. La polizia è stata poi coinvolta per gestire la situazione e intervenire sul posto.

FONZASO (BELLUNO) - Notte movimentata, all'inseguimento di presunti ladri, per marito e moglie fonzasini. Dalla loro casa ad Arten sino a Grigno (Trento), in Valsugana, correndo dietro a un furgone con a bordo sei uomini incappucciati che poco prima si erano materializzati di fronte all'ingresso pronti, con ogni probabilità, a far razzia nelle abitazioni di via San Rocco. Daniel Gasparin e Katia Gelmini, con una dose di coraggio più unica che rara, hanno infatti deciso di tallonare con la propria Jeep il Ford Transit grigio con targa straniera, rimanendo per tutto il viaggio in collegamento telefonico con i carabinieri. I FATTI Mancava poco alla mezzanotte, martedì, quando il figlio più grande della coppia fa rientro in famiglia e tutto è apparentemente in ordine.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa messi in fuga, marito e moglie li seguono in auto per 20 chilometri: «Non abbiamo mai perso di vista il furgone»

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