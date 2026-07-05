Un bagno pubblico si apre su una scena di corpi e desideri, tra cicatrici e dolori. La finestra del bagno rivela un’umanità inquieta, che si muove tra territori di confine e confini sfumati. La scena mostra persone che si rincorrono, in un ambiente sospeso, senza parole. Ricorda il film del 1970 di Skolimowski, dove l’intimità si svela tra sguardi e tensioni silenziose, in un luogo che diventa specchio di emozioni profonde.

Un bagno pubblico. I corpi e i desideri. Le cicatrici e i dolori. Una varia umanità inquieta, che si rincorre in territori sospesi. Di confine. Viene in mente un bellissimo film del 1970 di Jerzy Skolimowski con Jane Asher, “Deep End“. Saturo di passioni e di colori, ironico ma dalle parti del perturbante. I Gordi invece lavorano maggiormente su un orizzonte metafisico, in sottrazione formale. Dove l’eleganza estetica s’intreccia a un sapiente uso delle emozioni. E della comicità. Questa una delle chiavi di lettura del loro teatro. Un teatro fisico, di sudori e di maschere. Quasi privo di parola. Capace di parlare a un pubblico trasversale e internazionale – a novembre saranno a New York –, attraverso una manciata di spettacoli che sono presto diventati repertorio: “Sulla morte senza esagerare“, “Visite“, “ Pandora “. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Gordi non han bisogno di parole. Una finestra (del bagno) sull’umanità

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