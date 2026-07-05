I braccianti di Torretta Antonacci hanno occupato la basilica di San Nicola di Bari per cinque ore, chiedendo documenti per tutti e la fine dei ghetti. La protesta ha coinvolto la chiesa simbolo della città, nota per il suo valore storico e culturale. Nessun intervento delle forze dell’ordine durante l’occupazione. I lavoratori hanno lasciato la basilica senza incidenti, mantenendo la richiesta di interventi per regolarizzare la posizione dei migranti.

Chiesa occupata per protesta a Bari e non una chiesa qualunque ma la basilica di San Nicola, che per la città ha significato profondo, che va ben oltre la fede. A guidarla sono stati i braccianti di Torretta Antonacci di San Severo guidati dal sindacato Usb. “Senza di noi l’Italia si ferma”, “meno flussi più permessi”, “documenti per tutti”, “basta schiavi del vostro cibo”, si legge in alcuni cartelli esposti dai braccianti all’interno della chiesa. “Veniamo dalle baracche di Torretta Antonacci, arriviamo dai campi dove alle sei del mattino stiamo già curvi sui filari. E da qui non ce ne andiamo finché il presidente della Regione Puglia Decaro e il governo Meloni non daranno un segnale chiaro e concreto: soluzioni vere contro le baracche, subito, e documenti per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - I braccianti di Torretta Antonacci occupano la basilica di San Nicola di Bari per 5 ore: “Documenti per tutti e stop ai ghetti"

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