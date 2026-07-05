Senza di noi l’Italia si ferma braccianti occupano la Basilica di San Nicola a Bari

Circa un centinaio di braccianti provenienti dal ghetto di Torretta Antonacci hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari. Da dentro hanno chiesto fondi per le baracche e documenti per tutti, dichiarando di essere lì perché nessuno li ascolta all’esterno. I lavoratori hanno spiegato di aver scelto il luogo simbolico per attirare l’attenzione sulla loro condizione. La chiesa è rimasta occupata per alcune ore.

Un centinaio di braccianti del ghetto di Torretta Antonacci ha occupato la Basilica di San Nicola a Bari: “fondi contro le baracche e documenti per tutti” “Ci siamo rinchiusi qui, nel cuore di questa città, perché fuori nessuno ci ascolta. Veniamo dalle baracche di Torretta Antonacci, arriviamo dai campi dove alle sei del mattino stiamo già curvi sui filari. E da qui non ce ne andiamo finché il presidente della Regione Puglia Decaro e il governo Meloni non daranno un segnale chiaro e concreto: soluzioni vere contro le baracche, subito, e documenti per tutti. Non parole, non tavoli, non promesse. Atti. Perché occupiamo una chiesa? Perché è l’unico luogo di questa città dove la nostra vita vale ancora qualcosa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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