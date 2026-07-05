N el limbo? Lei, una superstar? «Intere generazioni di danzatori si ritrovano in una sorta di limbo proprio quando sono al culmine delle capacità espressive e tecniche. Continuare a condividere la nostra arte diventa spesso una sfida individuale: non tutti desiderano o sono in grado di dedicarsi all’insegnamento, alla coreografia o a ruoli amministrativi». È obiettiva e sincera l’étoile russa Diana Vishneva, giunta alla soglia dei cinquant’anni (li compie il 16 luglio). «L’epoca in cui si interpretavano Giselle o Il lago dei cigni ben oltre i quaranta è ormai tramontata: gli standard odierni richiedono abilità fisiche diverse, contribuendo sempre più a definire il balletto come un’arte riservata ai giovani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Hanno avuto carriere lunghe e piene di emozioni positive, ma anche traumi fisici. Per danzatrici di rango over 40 è nata la compagnia Winndance. Il debutto è alla prossima Biennale

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