Hailey Bieber ha presentato il Rhode Highlight Milk, un prodotto di skincare che punta a ottenere una pelle dall’effetto “glass skin”. La tendenza della pelle lucida e luminosa, nota come “glazed skin”, rimane popolare tra gli appassionati di bellezza. Il prodotto è stato promosso come ideale per l’estate, rafforzando la preferenza per un aspetto luminoso e idratato. La sua diffusione sui social e tra influencer ha contribuito a mantenere questa tendenza.

Se pensavate che l’era della glazed skin fosse finita, Hailey Bieber è qui per ricordarci che no, la pelle effetto “glass donut” è ancora il beauty goal per eccellenza. E questa volta il segreto non è una skincare routine da dodici passaggi o un fondotinta ultra coprente: è un unico prodotto che promette di regalare luminosità, idratazione e quell’effetto “ho dormito otto ore e bevo tre litri d’acqua al giorno” che TikTok cerca disperatamente di replicare. L’ultima ossessione beauty si chiama Highlight Milk Tinted Serum ed è la nuova novità firmata Rhode, il brand di Hailey Bieber che continua a collezionare sold out a tempo record. Il trend dell’estate? Meno fondotinta, più glow. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hailey Bieber ha appena alzato di nuovo l’asticella della glass skin: il Rhode Highlight Milk è il prodotto che tutte vogliono per l’estate

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Hailey Bieber Opens Up About Motherhood, Fame and Her $1 Billion Brand

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