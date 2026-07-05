Greenwood quella smentita del Fenerbahçe nasconde tutt’altro | la pista turca è più calda che mai

Il Fenerbahçe ha pubblicato un comunicato ufficiale che smentisce i contatti con il club francese per Mason Greenwood, ma la dichiarazione sembra contraddire questa affermazione. Nonostante la smentita, fonti vicine alla trattativa indicano che le negoziazioni tra le due parti sarebbero ancora in corso. La discussione si concentra sulla possibilità di un trasferimento del calciatore turco. La notizia continua a circolare tra i media sportivi.

Un comunicato ufficiale che smentisce, ma che in realtà conferma tutto il contrario: è questo il paradosso che si nasconde dietro la nota diffusa dal Fenerbahçe sui presunti contatti con l’ Olympique Marsiglia per Mason Greenwood. Secondo la ricostruzione della giornalista Eleonora Trotta, quella smentita avrebbe in realtà una finalità tutta interna alla società turca, e nulla a che vedere con lo stato reale della trattativa, che anzi procede eccome. Una smentita per colpire un giornalista, non per negare il mercato. Il bersaglio del comunicato, spiega la ricostruzione, sarebbe il cronista Yagiz Sabuncuoglu, colpito pubblicamente dalla nuova presidenza del club di Istanbul per ragioni legate a equilibri di potere interni più che al merito della notizia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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