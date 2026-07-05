Grandine in Veneto il temporale provoca danni a città e campagne in provincia di Treviso | Sembrava inverno

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale con grandine di fino a 4 centimetri ha colpito la provincia di Treviso, in Veneto, provocando danni a città e campagne. Sono stati segnalati allagamenti e alberi abbattuti, con alcune zone che sono state spogliate di fogliame. L’evento si è verificato in diverse località, tra cui Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo. La violenza del temporale ha causato disagi e danni diffusi nella zona.

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La grandine ha sferzato all’improvviso e con violenza la provincia di Treviso in Veneto, con chicchi fino a 4 centimetri: alberi spogliati e allagamenti diffusi a Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo. “Sembrava neve, ora facciamo la conta dei danni” ha commentato la sindaca di Fontanelle. Vicinanza espressa anche da Luca Zaia alle famiglie e alle aziende agricole colpite. Veneto, la grandine provoca danni La violenta perturbazione ha attraversato nel pomeriggio di domenica 5 luglio diverse zone della provincia di Treviso, trasformando in pochi minuti strade, cortili e campagne in un paesaggio che ricordava l’inverno. La cella temporalesca, sviluppatasi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ha colpito con particolare violenza i comuni di Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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