Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Charles Leclerc ha mantenuto un ritmo superiore, allungando sul secondo classificato, Lewis Hamilton, che ha ricevuto una penalità di 5 secondi. All’11° giro, Antonelli ha superato Hamilton per il secondo posto. Al decimo giro, Leclerc aveva già aumentato il vantaggio su Hamilton a 3,3 secondi, con Antonelli che si trovava ancora dietro Hamilton.

11° giro - Antonelli rompe gli indugi e supera Hamilton per il secondo posto 10° giro - Leclerc aumenta a 3"3 il vantaggio su Hamilton che ha sempre Antonelli alle spalle. Russell è quarto a 3" da Antonelli ed ha 1"2 su Verstappen Brutte notizie per Hamilton, la direzione gara gli ha dato 5" di penalità per essersi mosso leggermente prima della partenza 7° giro - Leclerc ha 2"4 su Hamilton e 3" su Antonelli, a 5"5 c'è Russell, poi a 7" Verstappen che ha superato il compagno Hadjar Il replay mostra che PIastri ha danneggiato l'ala anteriore nei primi metri di gara urtando il compagno in McLaren Norris mentre Albon ha colpito Bearman... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: Leclerc ha un gran passo e allunga su Hamilton che prende una penalità di 5"

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