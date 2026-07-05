Al 50° giro della gara, la safety car è ancora in pista e non è stato ancora annunciato il suo ritiro. Leclerc, Russell e Hamilton si trovano vicini e si preparano a confrontarsi negli ultimi minuti di corsa. La decisione sulla ripresa della competizione è ancora in sospeso, lasciando incertezza sulla conclusione della gara.

Dunque niente giro finale, come non detto La SC è ancora in pista. rientra o no? 50° giro - La safety-car è ancora in pista, di fatto si farà un solo giro. Intanto ai doppiati, per regolamento, viene permesso di sdoppiarsi Verstappen arrabbiatissimo, dice macchina inguidabile Russell non si è fermato ai box ed è secondo davanti ad Hamilton che però ha le soft come Leclerc. Russell ha le medie da 15 giri 49° giro di 52 - Rapido pit-stop per Leclerc che monta le soft, anche Hamilton ai box come Colapinto Piastri Bottas Alonso Stroll. Ai box per ritirarsi va invece Albon Hadjar va a box con Lawson Lindblad Perez 48° giro di 52 - Altro colpo di... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: la SC rientra, Leclerc, Russell e Hamilton si giocano la gara nel giro finale

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