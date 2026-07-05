Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di essere pronto a governare e a rilanciare l’Italia, respingendo l’idea di essere in difficoltà. In un’intervista, ha detto che non sono in alto mare e ha fatto riferimento a una foto con altri leader politici, definendola rappresentativa di un “formato naturale” di alleanze. Ha sottolineato che queste forze politiche hanno già collaborato durante questa legislatura.

«Siamo pronti per governare, non in alto mare come ci descrivono». Lo afferma, in un’intervista a Il Mattino il presidente del M5S Giuseppe Conte. «In quella foto (con Bonelli, Schlein e Fratoianni, ndr) - aggiunge - c'è quello che ho difinito il formato naturale, forze politiche che in questa legislatura hanno già lavorato insieme». «In quattro anni - prosegue Conte - abbiamo portato avanti tante battaglie contro le destre e costruito insieme proposte concrete che saranno al centro dell’iniziativa di mercoledì proprio qui a Napoli. Poi considero molto positivo il fatto che al centro, nell’area dei cosiddetti moderati, si stiano creando anche nuove realtà, a cui io guardo con favore in un’ottima maggiore competitività del campo progressista. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Giuseppe Conte lancia la sfida: "Siamo pronti per governare e rilanciare l'Italia"

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