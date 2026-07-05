Un gruppo di sostenitori si mostra estremamente fedele al leader politico, seguendolo con convinzione in ogni suo intervento. Questi individui manifestano comportamenti e atteggiamenti che si differenziano da altri elettorati, caratterizzati da una forte adesione emotiva e da una visione quasi fideistica. La loro presenza si osserva in eventi pubblici e sui social, dove esprimono apprezzamento e solidarietà in modo costante e incondizionato. La relazione tra loro e il leader si configura come un legame di fiducia e devozione.

C’è un tipo umano che, per la singolarità dei suoi comportamenti e dei suoi processi cognitivi, meriterebbe un’approfondita indagine antropologica. È il grillino contiano. Il grillino contiano è l’evoluzione del grillino base, quello forgiato illo tempore da Beppe Grillo a suon di “vaffa”, e si caratterizza per la assoluta venerazione nei confronti di Giuseppe Conte, il profeta di Volturara Appula, a cui è ciecamente devoto. Come riconoscere il grillino contiano. Sui social lo riconosci subito: ambosessi, con un rapporto tormentato con la lingua italiana, un’insana passione per i puntini di sospensione, un ricorso compulsivo alle emoticon più improbabili e una fiducia sconfinata nelle proprie capacità analitiche, inversamente proporzionale alle capacità medesime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giuseppe Conte e i suoi adepti: fenomenologia del grillino contiano e della sua fede incrollabile nel capo

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