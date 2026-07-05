Giulia Salemi ha dovuto intervenire di corsa in Sicilia per salvare il suo look prima del matrimonio di Aurora e Goffredo. Durante l’evento, ha scoperto di aver dimenticato l’abito e ha trovato una soluzione dell’ultimo minuto. La situazione ha richiesto un intervento rapido per evitare che il problema compromettesse la giornata. Gli invitati erano già presenti e curati nei dettagli, ma la protagonista ha dovuto risolvere la questione con prontezza.

Giulia Salemi, il retroscena dal matrimonio di Aurora e Goffredo: «Ho dimenticato l’abito». Ecco come ha salvato la giornata. Ci sono gli invitati impeccabili, quelli che sembrano avere tutto sotto controllo. E poi ci sono gli imprevisti, quelli che rischiano di trasformare una giornata perfetta in una corsa contro il tempo. Lo sa bene Giulia Salemi, che ha svelato un curioso retroscena legato al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Mentre gli ospiti si preparavano a vivere una delle cerimonie più attese dell’estate, l’influencer si è ritrovata davanti a un problema tutt’altro che secondario: aveva dimenticato l’abito scelto per l’occasione nella sua casa di Milano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Giulia Salemi, corsa contro il tempo in Sicilia: così ha salvato il look per il matrimonio di Aurora

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