Giù il prezzo del petrolio ma il caro carburanti resta

Il prezzo del petrolio è in calo grazie alla ripresa dei traffici marittimi nello stretto di Hormuz, che ha portato a una diminuzione delle quotazioni. Tuttavia, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a diminuire molto lentamente, mantenendo livelli elevati. La relazione tra le variazioni di prezzo del petrolio e quelle dei carburanti non è immediata, e il costo alla pompa non risente subito dei cambiamenti sul mercato petrolifero.

La distensione sullo stretto di Hormuz con la graduale ripresa dei traffici marittimi ha effetti a catena sulle quotazioni del petrolio ma non sui prezzi dei carburanti alla colonnina che scendono invece molto lentamente. In più, mentre si sciolgono le tensioni internazionali, in Italia è scaduto lo sconto sulle accise previsto dal Governo: il provvedimento adottato per affrontare la crisi e i rincari è costato all’Italia oltre due miliardi di euro e il ministro Adolfo Urso ha annunciato che per il momento non sarà rinnovato. Una decisione definita intempestiva dalle associazioni dei consumatori. Nella giornata di ieri, intanto, in Puglia il prezzo medio del gasolio ai distributori self è stato di 1, 905 euro a litro, quello della benzina di 1,833 euro al litro, con picchi oltre i due euro al litro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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