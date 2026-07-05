Giovani e responsabilità il filo che unisce Mattarella al magistero di Lercaro

Durante una cerimonia al Quirinale, il presidente ha affermato che i giovani rappresentano il patrimonio principale di un paese, sottolineando l'importanza della loro responsabilità. Questa dichiarazione è stata fatta in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe, che si è svolta il 26 giugno.

Nel suo saluto ai partecipanti alla celebrazione della Giornata Mondiale contro le droghe, svoltasi il 26 giugno presso il Palazzo del Quirinale, il capo dello Stato ha affermato che “il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro Paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani”. Di questo frammento, del più ampio discorso tenuto, si intende mettere in evidenza il riferimento a quella “generazione che sale” già rievocata dal Presidente Mattarella durante la conversazione avuta, lo scorso maggio, con il sen. arch. Renzo Piano. Si tratta di un’espressione che è titolo di una raccolta (pubblicata da La Scuola Editrice, nel 1959) di discorsi del cardinale Giacomo Lercaro, che fu arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968 e che è stato uno dei quattro moderatori del Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Formiche.net

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