Gioco Infinito tre giorni sul mondo degli scacchi

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 al 18 luglio Recanati e Osimo ospiteranno "Gioco Infinito", iniziativa promossa dal Circolo scacchi Recanati-Osimo-Offagna con il patrocinio della Regione, della Federazione scacchistica italiana, del Comitato regionale scacchi e dei Comuni di Recanati e Osimo. In programma incontri e dibattiti dedicati al valore educativo e culturale del gioco. Tra gli ospiti l’ambasciatore Mario Boffo, il filosofo Massimo Adinolfi e, in collegamento, lo scrittore Alessandro Barbaglia, oltre agli esperti Guglielmo Ubaldi, il grande maestro Axel Rombaldoni e il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. La manifestazione si concluderà il 18 al Parco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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