Un consigliere regionale ha commentato che le dichiarazioni di un altro esponente, che ha minimizzato il femminicidio, sono da considerare isolate. Un collega ha espresso dispiacere per le affermazioni e ha sottolineato che c’è ancora molto da fare. Nei giorni scorsi, quasi tutti i consiglieri hanno difeso l’Osservatorio contro la violenza sulle donne da un attacco che ha cercato di ridimensionare o negare il fenomeno del femminicidio.

Solo pochi giorni fa, i consiglieri regionali (praticamente tutti) hanno dovuto difendere di nuovo l’Osservatorio contro la violenza sulle donne da un attacco vannacciano che minimizza (e quasi nega) il femminicidio, ritenendolo un delitto come tutti gli altri. Le parole di Stefano Valdegamberi in Consiglio sono arrivate anche a Gino Cecchettin, presidente della Fondazione che lotta contro la violenza di genere. «Devo dire che un po’ mi è dispiaciuto che quella posizione sia arrivata dal Veneto - ha detto a Padova -, ma sono consapevole che non si possono convincere tutti. Dopo di che, se su un intero Consiglio c’è un solo contrario, e tutti gli altri hanno capito il lavoro che facciamo, va bene così». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Gino Cecchettin contro il consigliere veneto di Vannacci che minimizza il femminicidio: «È una voce isolata ma mi spiace che parli così. C'è ancora tanto da lavorare»

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