L’allenatore di una squadra tedesca ha dichiarato che affrontare lo stadio Azteca non ha senso per cercare vendetta, anche se si trattasse dello stesso avversario. Ha aggiunto che, pur condividendo il luogo, si tratta di una partita diversa e che l’obiettivo è scrivere un nuovo capitolo, senza pensare a rivincite passate.

"E' lo stesso stadio ma non lo stesso avversario. E anche se lo fosse, cercare vendetta non avrebbe senso. Siamo qui per scrivere un nuovo capitolo". Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, in vista degli ottavi di finale del Mondiale contro il Messico in programma nel mitico stadio Azteca non vuole soffermarsi troppo sulla storica partita persa con l'Argentina ai quarti della Coppa del Mondo del 1986, caratterizzata dalla doppietta di Maradona, a segno con la 'Mano de Dios' e il lungo coast to coast ribattezzato il 'Gol del Secolo'. "Tutti ricordano quella partita: sono gol iconici - ha ammesso il tecnico tedesco - E' qualcosa che fa ancora male, la ferita è aperta ma non siamo qui per vendicarci". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Germania, Tuchel: "Azteca? Non avrebbe senso cercare vendetta"

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