gaza bimbi e ragazzi giocano a calcio mimando i campioni dei mondiali 2026

Nella Striscia di Gaza, bambini e ragazzi continuano a giocare a calcio, imitando i campioni dei Mondiali 2026, nonostante l’emergenza umanitaria in corso. Le attività sportive si svolgono in spazi limitati e spesso improvvisati, con alcuni che cercano di mantenere un senso di normalità. Le partite sono spesso accompagnate da momenti di svago e solidarietà tra i giovani, che cercano di preservare la loro infanzia anche in condizioni difficili.

Nonostante l’ emergenza umanitaria, nella Striscia di Gaza bimbi e ragazzi provano a non perdere la loro spensieratezza giocando a calcio e mimando i campioni che in queste settimane calcano i campi dei Mondiali 2026. A Khan Younis, in particolare, lo stadio comunale sembra un mare di tende, se visto dall’alto: prima della guerra, ospitava importanti partite di calcio per tutta la regione, mentre oggi è un campo profughi per migliaia di famiglie che hanno perso la propria casa. Ed è proprio in mezzo a queste tende che i bambini giocano a calcio, usando l’acqua per tracciare le linee del campo sulla sabbia e accatastando pietre per creare i pali della porta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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