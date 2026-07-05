Il prezzo del gasolio self service in autostrada ha superato di nuovo i 2 euro al litro, registrando un leggero aumento. Si tratta di un nuovo rialzo nel mercato dei carburanti, dopo che il prezzo aveva già toccato questa soglia in passato. La variazione si verifica in un contesto di aumenti più ampi dei prezzi dei carburanti in Italia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno sopra la soglia dei 2 euro. Il prezzo del gasolio in modalità self service in autostrada torna a superare la soglia dei 2 euro al litro, anche se di poco, segnando un nuovo rialzo nel mercato dei carburanti. Si tratta del secondo giorno consecutivo di aumenti, dopo l’interruzione del taglio delle accise entrato in vigore dal 3 luglio. I dati ufficiali del MIMIT sui prezzi medi. Secondo i dati diffusi dall’Ministero delle Imprese e del Made in Italy, basati sulle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi, nella giornata di oggi, domenica 5 luglio 2026, i valori medi risultano in crescita. Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio del self service si attesta a: Autostrade più care rispetto alla rete ordinaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Gasolio self in autostrada supera quota 2 euro: nuovi aumenti dei carburanti

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