Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo ma sopra la media mensile

Da quifinanza.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del gas naturale è aumentato leggermente, con il prezzo tutelato a 0,50 euro per metro cubo a giugno 2026. Il PSV, il punto di scambio europeo, è in calo rispetto ai giorni precedenti ma rimane sopra la media del mese. Attualmente, il costo del gas per le famiglie e le imprese è soggetto a variazioni legate alle dinamiche di mercato.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Sapere quanto costa oggi un metro cubo di gas significa capire quanto inciderà sulla bolletta e quali strategie adottare per risparmiare. In questo articolo analizziamo il prezzo aggiornato della materia prima gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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