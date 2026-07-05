Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo ma sopra la media mensile

Il prezzo del gas naturale è aumentato leggermente, con il prezzo tutelato a 0,50 euro per metro cubo a giugno 2026. Il PSV, il punto di scambio europeo, è in calo rispetto ai giorni precedenti ma rimane sopra la media del mese. Attualmente, il costo del gas per le famiglie e le imprese è soggetto a variazioni legate alle dinamiche di mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Sapere quanto costa oggi un metro cubo di gas significa capire quanto inciderà sulla bolletta e quali strategie adottare per risparmiare. In questo articolo analizziamo il prezzo aggiornato della materia prima gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a maggio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensileIl prezzo del gas naturale tutelato per maggio 2026 è stabilito a 0,50 euro per metro cubo.

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Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima incide direttamente sulla bolletta delle famiglie italiane. Sapere quanto si paga per ogni Smc ... quifinanza.it