Gabbiano contro l’aereo salta il volo per Fiumicino | oltre 200 passeggeri bloccati a Lampedusa

Oltre 200 passeggeri sono rimasti bloccati all’aeroporto di Lampedusa dopo che un aereo diretto a Roma Fiumicino ha subito un problema tecnico. Il volo è stato cancellato e i passeggeri sono in attesa di ulteriori aggiornamenti. Un gabbiano ha causato un incidente con l’aereo, contribuendo al problema tecnico. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La compagnia ha organizzato voli sostitutivi per i passeggeri coinvolti.

Lampedusa, 5 luglio 2026 – Oltre 200 passeggeri sono rimasti bloccati all’aeroporto di Lampedusa a causa di un problema tecnico a un aereo diretto a Roma Fiumicino. Tra le persone coinvolte ci sono anche numerosi giornalisti che avevano seguito la visita pastorale del Papa sull’isola. Secondo quanto appreso, poco prima dell’imbarco ai passeggeri sarebbe stato comunicato che il velivolo, arrivato da Roma, era stato fermato per verifiche tecniche dopo un presunto impatto con un gabbiano. La situazione ha provocato forti disagi per i viaggiatori presenti nello scalo, comprese diverse famiglie con bambini piccoli. Con la stagione estiva in corso e le strutture ricettive dell’isola già molto richieste, per molti passeggeri si sono aggiunte ulteriori difficoltà nella gestione della permanenza forzata a Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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