Furgone abbatte un passaggio a livello Mobilità in tilt

Notizia in breve

Domenica scorsa un furgone ha abbattuto un passaggio a livello nella galleria Monte Piazzo a Colico, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. Ieri, un altro passaggio a livello si è bloccato a Bellano, creando disagi sulla Statale 36 e sulle strade provinciali Sp 72 e Sp 62. La circolazione stradale e ferroviaria è rimasta in tilt, con lunghe code e rallentamenti per molti automobilisti.