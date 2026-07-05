Furgone abbatte un passaggio a livello Mobilità in tilt
Domenica scorsa un furgone ha abbattuto un passaggio a livello nella galleria Monte Piazzo a Colico, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. Ieri, un altro passaggio a livello si è bloccato a Bellano, creando disagi sulla Statale 36 e sulle strade provinciali Sp 72 e Sp 62. La circolazione stradale e ferroviaria è rimasta in tilt, con lunghe code e rallentamenti per molti automobilisti.
Domenica scorsa la galleria Monte Piazzo a scartamento ridotto a Colico, ieri un passaggio a livello bloccato a Bellano. Un’altra giornata da incubo ieri per migliaia di automobilisti in viaggio in Alto Lago sulla Statale 36, ma anche sulle Sp 72 rivierasca e Sp 62 della Valsassina. E non solo per gli automobilisti: sono rimasti bloccati pure i passeggeri dei treni della Lecco- Sondrio. In mattinata l’autista di un furgone ha abbattuto un passaggio a livello della linea ferroviaria all’altezza di Bellano ed è rimasto bloccato sui binari in uno dei punti più critici, all’innesto tra la Sp 72 e la Sp 62, a cui si collega lo svincolo della Superstrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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